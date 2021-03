Benevento, domani Inzaghi ritroverà Letizia. Iago Falque e Depaoli in ripresa

Mentre la sosta per le Nazionali è in corso, mister Inzaghi cerca di preparare al meglio l'importantissima sfida col Parma che attende il suo Benevento alla ripresa. Come riporta Ottopagine.it, domani rientrerà in gruppo Letizia, mentre nella partitella in famiglia di ieri hanno trovato spazio Falque e Depaoli, apparsi entrambi in netta ripresa.