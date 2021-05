Benevento in ritiro, ma il Torino deve perdere stasera. Vigorito: "Vediamo cosa accade"

vedi letture

Il Benevento è pronto andare in ritiro per preparare la sfida di domenica contro il Torino. La condizione è ovviamente una sola: che questa sera la Lazio batta i granata e li consegni nelle mani dei giallorossi per il più classico degli spareggi salvezza. Vigorito - sottolinea il Corriere dello Sport - ha voluto dare una scossa ulteriore ai suoi prima del verdetto di stasera: "Vediamo cosa accade a Roma, ma se dovessimo andarci a giocare la salvezza a Torino, i giocatori devono guardarmi negli occhi e dirmi se se la sentono di giocare questa partita. Se c'è qualcuno che vuole rimanere a casa me lo dica, non lo porteremo con noi".