Benevento, Inzaghi: "I portieri con noi sempre i migliori. Divento pazzo, ma non è un caso"

Non ci sta Filippo Inzaghi. L'allenatore del Benevento commenta così a Sky Sport alcuni dei passaggi a vuoto della sua squadra nel 4-1 in casa del Crotone: "Divento pazzo a pensare che i portieri sono sempre i migliori in campo con noi, ma non può essere un caso: vuol dire che dobbiamo tirare con più cattiveria. Faccio fatica a rimproverare la squadra per quanto siamo arrivati davanti alla porta, ma non possiamo non fare gol”.