Benevento, Montipò: "Crediamo alla salvezza fino alla fine senza fare calcoli"

"Abbiamo giocato contro una squadra forte, la migliore sotto il profilo del pressing. Abbiamo provato a mettere in campo le nostre armi, ma quando affronti una grande Atalanta devi anche renderti conto che non dipende solo da te. Non ci hanno permesso di giocare, non c'è altro da dire. Ma gli altri risultati ci consentono di restare in gioco, il Torino ha perso in casa e lo Spezia non è andato oltre il pareggio. Noi ci crediamo, assolutamente. Non abbiamo mai smesso di crederci, ricordiamo quanta fatica abbiamo fatto per vincere il campionato di B e non vogliamo vanificare tutto, ancor di più dopo un girone d'andata da protagonisti in cui, forse, siamo andati un po' oltre le aspettative. Tutto dipende da noi, non dobbiamo fare alcun tipo di calcolo. Sappiamo che la nostra tifoseria ci tiene tantissimo, è speciale e mi dispiace che avremo lo stadio chiuso. Non lasceremo nulla di intentato, ci sono sei punti e solo tra 180 minuti capiremo se siamo riusciti a vincere il nostro scudetto. Guardandoci alle spalle è evidente che abbiamo buttato all'aria qualche partita alla portata, su tutte ricordo il pareggio col Torino che, oggi, cambierebbe le carte in tavola. Ma è inutile piangere sul latte versato: avanti così, fino alla fine. Poi vedremo cosa accadrà". Così il portiere del Benevento Lorenzo Montipò ai microfoni di OttoChannel.