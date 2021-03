Benevento, Montipò: "Salvezza? La vittoria con la Juve aiuta, daremo sempre il massimo"

Intervistato dal Corriere dello Sport, il portiere del Benevento Lorenzo Montipò parla della corsa salvezza, con le streghe che dopo il successo con la Juventus hanno 7 punti di vantaggio sulla terzultima: "È evidente che questa vittoria ci ha dato una grossa mano. Ma anche se non fosse arrivata, noi avremmo avuto ugualmente lo spirito giusto per puntare alla salvezza. Certo, non credo che in molti ci accreditavano di un successo in questa trasferta. Diciamolo: allo Stadium se fai un punto ringrazi il cielo. Ma avremmo comunque conservato le nostre speranze di salvezza e non è detto che non ce l'avremmo fatta. Ci saremmo presentati in campo ancora più agguerriti".

Dopo la sosta al Vigorito arrivano Parma e Sassuolo

"Non ci sarà nulla di facile e di scontato. Neanche col Crotone sarà una partita semplice, avete visto con quale ardore gioca. Sappiamo quanto siano importanti queste sfide e noi come sempre vedremo di dare il massimo. Più di questo non possiamo promettere. La vittoria con la Juventus aiuta, ma non basta. Anche se questa salvezza la vogliamo con tutto il cuore".