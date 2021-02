Benevento-Sampdoria, le formazioni ufficiali: fuori Quagliarella, Ranieri sceglie Torregrossa

Quattro punti di distacco in classifica tra Benevento e Sampdoria, protagoniste oggi della gara delle 12,30. Entrambe vogliono ripartire da una sconfitta, i sanniti inoltre non vincono in casa dal 20 dicembre contro il Genoa mentre i blucerchiati nelle ultime dieci gare ne hanno vinte cinque e perse cinque.

Filippo Inzaghi torna alla difesa a quattro e ritrova Schiattarella in cabina di regia con Ionita e Improta ai suoi lati. Sulla trequarti Insigne preferito a Viola con Caprari alle spalle di Lapadula. Tuia al fianco di Glik al centro della difesa.

Claudio Ranieri cambia tre elementi rispetto alla sconfitta contro la Juventus, offrendo più di una novità. In attacco fuori Quagliarella: gioca Torregrossa. Tonelli preferito a Yoshida in difesa, a centrocampo gioca Thorsby e non Ekdal mentre Jankto vince il ballottaggio con Ramires.

Ecco le formazioni ufficiali di Benevento-Sampdoria.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Schiattarella, Improta; Caprari, Insigne; Lapadula. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Jankto; Torregrossa, Keita Balde. Allenatore: Claudio Ranieri.