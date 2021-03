Benevento, Tuia: "Impossibile mantenere il ritmo dell'andata. La Fiorentina ha i campioni"

Alessandro Tuia, difensore del Benevento, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro la Fiorentina: "La partita è importantissima per entrambe le squadre, la Fiorentina ha dei campioni in campo e non merita queste posizioni. Per noi è fondamentale fare punti e smuovere un po' la classifica. Era impensabile mantenere il ritmo del girone d'andata".