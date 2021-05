Benevento, Tuia: "Pronti a dare il massimo a difesa della categoria"

"Se non daremo la vita rischiamo di rimetterci la pelle, sportivamente parlando. E' inutile pensare alla partita d'andata, al calo successivo e alla classifica attuale. Il Cagliari ha una rosa molto forte, in pochi si aspettavano potesse essere uno scontro diretto per la salvezza. Tuttavia il destino è nelle nostre mani e, come ha detto mister Inzaghi, serviranno 23 guerrieri per portare a casa un risultato che sarebbe fondamentale e ci consentirebbe di alimentare le speranze. Non molliamo nulla, siamo consapevoli che la posta in palio è alta e siamo convinti che ci toglieremo grosse soddisfazioni". Così il difensore del Benevento Alessandro Tuia ai microfoni di Sky.