Benevento, Viola: "Spero che il mio rinnovo non sia un problema. Mai pensato di andarmene"

vedi letture

Nicolas Viola, centrocampista del Benevento andato a segno nell'ultima partita contro il Torino su calcio di rigore, ha parlato del proprio futuro alla Gazzetta dello Sport: "Voglio sperare che il mio rinnovo non sia un problema. Già in un'altra occasione col presidente e i dirigenti abbiamo trovato un'intesa in pochi minuti. Sono in scadenza a giugno ma non ho mai pensato di andare via dal Benevento. Vorrei ancora dare mano a questo club, non per forza come regista ma anche da interno. Stiamo continuando un lavoro bellissimo iniziato lo scorso campionato con Inzaghi".