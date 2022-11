Bentancur: "La Juventus è stata la mia famiglia. Arrivare in Premier è stato un salto di qualità"

Il centrocampista del Tottenham Rodrigo Bentancur ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna di Tuttosport ha parlato della Juventus e della sua esperienza in Premier: "La Juve è stata la mia famiglia, il sentimento non muta né cambierà mai. Auguro loro trionfi in serie e ogni bene, ma la realtà era che, dopo essere rimasto alla Juve così a lungo, avevo bisogno di un cambio. Di aria, di campionato, di obiettivi, di tipo di calcio. Arrivare in Premier è stato un salto di qualità importante: se non avessi fatto le cose per bene, adesso non sarei qui a parlare con te... Dei ragazzi del Boca ogni tanto sento El Pipa Benedetto: con lui ho giocato a La Bombonera è abbiamo un rapporto idilliaco. Quando posso e l’orario è accessibile, ovvio, guardo il Xeneize, che è stato una tappa fondamentale".