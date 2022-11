Bernardeschi e la scelta MLS: "Non mi sono mai pentito. Ho ritrovato la passione nella gente"

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, Federico Bernardeschi, esterno del Toronto, ha parlato della sua scelta di lasciare l'Italia per approdare in MLS: "Un’esperienza pazzesca, umana e professionale. Una scelta di cui non mi sono mai pentito: volevo cambiare e l’ho fatto al 100%. Ho trovato un altro mondo, un altro calcio e un’altra energia. Ho rivisto la passione negli occhi della gente".

Al Mondiale tifa Canada?

"Esatto e sono felice di come abbia giocato al debutto in Qatar perché così tutti hanno potuto vedere quanto si sia alzato il livello del calcio americano. E con il Mondiale 2026 in Nord America nei prossimi 2-3 anni la crescita sarà esponenziale".