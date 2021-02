Bernardeschi, stare sempre bene non può bastare: col Verona nuova occasione dal 1'

”È uno dei pochi che sta sempre bene”. Così Pirlo, ieri, ha lanciato Federico Bernardeschi, probabile titolare della Juventus oggi contro il Verona. Nella rosa dei bianconeri, falcidiata dagli infortuni, il fantasista numero 33 è infatti una presenza fissa: smaltito l’acciacco muscolare di inizio stagione, è sempre stato a disposizione del tecnico bresciano. Anche perché i rischi di farsi male sono stati minimi, giocando poco: tra i grandi, soltanto Dybala, Buffon e Chiellini hanno giocato meno dell’ex Fiorentina. In buona sostanza: due giocatori frenati da tanti problemi fisici e il portiere di riserva. Fotografia dello status di Federico da Carrara in questa stagione, nelle gerarchie di Pirlo.

Stare bene non basta. Così, anche Verona sarà un’occasione. L’ennesima. Perché esserci non può bastare, i numeri che contano sono anche altri: in quest’annata, il contributo di Berna alle sorti della Juve è tutto in un assist. Quello del 4-0 al 90’ contro il Parma. Poco, decisamente troppo poco. Poi l’esperimento da terzino (rimandato?) e null’altro sul piano offensivo. Un giocatore in perenne bilico tra i suoi sostenitori e gli scettici, che negli anni a Torino ha alternato prove eccezionali (su tutte, l’impresa contro l’Atlético firmata Allegri) a lunghi periodi di vuoto. Col Verona gioca di nuovo. Ma un certo punto dovrà dimostrare che non sta soltanto bene.