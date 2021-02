Big a parametro 0 - Integro e con voglia di prendersi una rivincita. Cavani occasione per tutti

vedi letture

Da oggi, tutti i calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno possono firmare un contratto con un altro club valido per la prossima stagione. L’approfondimento TMW.

La rabbia per essere stato scaricato dal Paris Saint-Germain, club che ha contribuito a rendere grande a suon di reti nelle ultime stagioni, non è ancora stata smaltita. E l'inizio della nuova avventura, per Edinson Cavani, non è stato semplicissimo: il centravanti uruguaiano ha faticato a trovare spazio nell'attacco di Solskjaer e ancora oggi non è la prima scelta. Poi sono arrivati anche il coronavirus e la squalifica per l'epiteto razzista (anche se non erano quelle le intenzioni) rivolto nei confronti di un amico sui social network. Il Matador sta faticando, ma pian piano si sta ritagliando un ruolo nel giovane attacco del Manchester United: 4 reti in 14 presenze in Premier (poco più di 600' giocati) e 2 assist.

L'ultimo grande contratto - Detta così, la situazione non sembra essere proprio rosea e il rinnovo non è proprio scontato. Cavani ha firmato da svincolato un contratto per una sola stagione: un modo per rimettersi in gioco e capire quanto possa essere utile, ma anche per mantenere le porte aperte ad altre proposte allettanti. Del resto, fisicamente è ancora integro e a quasi 34 anni è legittimo ricercare l'ultimo grande contratto della sua carriera. Chissà se saranno i Red Devils a offrirglielo.

Squadra attuale: dal 2020 al Manchester United,

Età: 33 anni.

Ingaggio attuale: 10 milioni di euro.

Valore di mercato secondo Transfermarkt: 12 milioni di euro.