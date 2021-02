Big a parametro 0 - Sergio Aguero tra un rinnovo in bilico e la promessa al "suo" Independiente

Da oggi, tutti i calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno possono firmare un contratto con un altro club valido per la prossima stagione. L’approfondimento TMW.

Nonostante le 32 primavere Sergio Aguero è ancora oggi uno dei centravanti più forti in circolazione: è il recordman di reti della storia del Manchester City in tutte le competizioni nonché lo straniero più prolifico della storia della Premier League e a breve potrebbe salire sul podio dei migliori cannonieri assoluti scavalcando Andy Cole e collocandosi giusto dietro Wayne Rooney e Alan Shearer. Nonostante ciò fra cinque mesi il contratto sarà terminato. Dipenderà molto dallo stesso giocatore, che potrebbe ritenere chiusa la sua avventura in Inghilterra proprio perché in questi 10 anni ha vinto tutto ad eccezione della Champions League. Ed è forse l'ossessione per la coppa dalle grandi orecchie la cosa che potrebbe ancora legarlo agli sky blues.

Dove può andare. Il nome dell'argentino è stato accostato al Barcellona in caso di partenza di Lionel Messi. Un campione a parametro zero che garantirebbe ai catalani ancora qualche anno ad alti livelli. Occhio anche al Paris Saint-Germain, che con Mauricio Pochettino potrebbe essere sempre più argentino, nel caso non arrivasse Messi (c'è sempre lui di mezzo). Il Kun nel 2018 ha però dichiarato di voler tornare all'Independiente, là dove è iniziata la sua carriera da calciatore professionista, una volta finito il contratto col Manchester City. Se così fosse sarebbe il trionfo del romanticismo e anche della coerenza.

Squadra attuale: dal 2011 al Manchester City.

Età: 32 anni.

Ingaggio attuale: 14,2 milioni di euro a stagione.

Valore di mercato secondo Transfermarkt: 35 milioni di euro.