Big a parametro 0 - Sognando Messi: Di Maria e il PSG, inversione a U con Pochettino

Da oggi, tutti i calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno possono firmare un contratto con un altro club valido per la prossima stagione. L’approfondimento TMW.

Ha spiegato Angel Di Maria sul suo futuro al Paris Saint-Germain e sulla possibilità che Lionel Messi sbarchi a Parigi. ""Ho sempre sognato di giocare con lui in una squadra, perché in Nazionale abbiamo poco tempo e io vorrei allenarmi con lui tutti i giorni. C'è stato un momento in cui potevo andare al Barcellona ma non ci sono riuscito. Sembra che ora ci sia un'altra possibilità, ma il mio contratto sta scadendo e non so cosa succederà. Però mi piacerebbe (rinnovare) e sarei felice". Un sogno, forse, un auspicio più concretizzabile dall'altra parte. Il rinnovo nella squadra di Mauricio Pochettino.

Biennale e riduzione Rispetto alle indiscrezioni di qualche settimana fa, l'argentino avrebbe a sorpresa deciso di tornare sui propri passi e accettare l'offerta del club parigino. Alla fine del 2020 il PSG aveva offerto un prolungamento (2 anni) con uno stipendio inferiore rispetto a quello attualmente percepito, ma il giocatore 32enne aveva rifiutato. Sulle sue tracce c'erano anche le big italiane ma la sensazione è che il Fideo sia pronto a rinnovare col PSG. Sognando Messi.

Squadra attuale: dal 2015 al Paris Saint-Germain

Età: 32 anni.

Ingaggio attuale: 13,5 milioni di euro a stagione.

Valore di mercato secondo Transfermarkt: 28 milioni di euro.