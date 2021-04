Big e scontri diretti in due settimane: inizia un mini tour de force per il Genoa

vedi letture

Due settimane di fuoco. Quattro partite insidiose per il Genoa che si appresta ad iniziare un mini tour de force. Dopo il pareggio contro la Fiorentina, non senza qualche rammarico specie per il rigore reclamato allo scadere, la truppa di Ballardini ha raggiunto quota 32 punti in classifica tenendo a distanza il Cagliari terzultimo. Anzi guadagnando un ulteriore margine sulla formazione sarda che adesso dista dieci lunghezze. Guai però a dare già per compiuta la missione salvezza. Lo stesso Davide Ballardini è stato piuttosto chiaro alla vigilia della sfida contro i viola: "Il momento in cui ti senti sereno, è il momento che prendi degli schiaffi. E li prendi anche forte". Parole che non lasciano scampo ad interpretazioni con il mister ravennate che vuole, giustamente, tenere tutti sulla corda mantenendo alta la concentrazione.

Juve e Milan in trasferta - Vietato abbassare la tensione. Questo il diktat che filtra dalle parti di Villa Rostan. Non ci si può rilassare in questo campionato con impegni condensati in poche settimane. Domenica pomeriggio il Grifone volerà a Torino in casa di una Juventus in difficoltà ma assolutamente da non sottovalutare. Per la sfida dell'Allianz Stadium non ci sarà lo squalificato Strootman, finora sempre impiegato dal tecnico Ballardini, con Zajc o Melegoni che si candidano per una maglia da titolare. Sette giorni più tardi, all’ora di pranzo, un’altra big attenderà il Genoa. A San Siro i rossoblu andranno a far visita al Milan per un altro match ad alto coefficiente di difficoltà.

Benevento e Spezia in casa - Due gare in trasferta, poi due in casa. Criscito e compagni torneranno in casa nel turno infrasettimanale del 21 aprile per uno scontro diretto contro il Benevento, compagine sempre più invischiata nella lotta per non retrocedere. 72 ore dopo e il "Ferraris" ospiterà un altro scontro diretto. Il 24 aprile alle ore 15 arriverà nel capoluogo ligure lo Spezia di Vincenzo Italiano, impegnato anche lui nella corsa per mantenere la categoria. Quattro partite che per un motivo o per l’altro non consentiranno distrazioni. Il Genoa è pronto per questo ciclo di ferro.