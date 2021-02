Big match a inizio e fine mese, il Parma tra le gare con lo Shakhtar: Roma, il calendario a marzo

Non è una novità, ma marzo sarà un mese delicato sotto il profilo dei tanti impegni per le nostre squadre. Ragion per cui sarebbe stato lecito auspicare un sorteggio più morbido per le italiane impegnate in Europa League. Complice il turno infrasettimanale a inizio mese, di fatto giocheranno ogni tre giorni. Così la Roma dovrà volare in Ucraina praticamente subito dopo la trasferta di Parma. In maiuscolo le gare in trasferta.

28 febbraio Milan

3 marzo FIORENTINA

7 marzo Genoa

11 marzo Shakhtar Donetsk

14 marzo PARMA

18 marzo SHAKHTAR DONETSK

21 marzo Napoli