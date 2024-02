Bilancio Fiorentina, quanto sono costati Nzola e Beltran. Cabral ceduto per 20 milioni

vedi letture

Dalla Relazione Finanziaria Annuale della Fiorentina al 30 giugno 2023 emergono le cifre esatte dei trasferimenti definiti nella successiva sessione di calciomercato. La coppia Pradè-Barone la scorsa estate ha completamente rivoluzionato il reparto avanzato e ha portato a Firenze Lucas Beltran e Mbala Nzola. I due calciatori, almeno per ciò che concerne la parte fissa, sono costati la stessa cifra.

L'acquisto di Beltran dal River Plate è infatti a bilancio per 12.595 milioni di euro: 5.595 milioni di euro da pagare entro questa stagione, sei da pagare la prossima. Nzola, invece, è stato pagato 12.600 milioni di euro: 5.6 milioni di euro da pagare in questa stagione, 3.5 da pagare durante la prossima stagione, 3.5 da pagare durante la stagione 2025/26.

Nell'accordo col River Plate per l'attaccante argentino però anche lauti bonus che possono far raddoppiare la cifra del cartellino fino a 25 milioni di euro.

Ceduto a zero al Milan il centravanti serbo Luka Jovic. Arthur Cabral, ora al Benfica, è invece stato ceduto alla società lusitana per 20 milioni di euro. Quella dell'ex Basilea è stata la cessione più importante definita dalla società viola la scorsa estate. Le altre sono state quelle di Igor al Brighton per 16.150 milioni di euro e Ivan Terzic al Red Bull Salisburgo per 5.4 milioni di euro.