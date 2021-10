Boban: "Alcuni agenti sono dei vampiri, servono controlli più severi"

Zvonimir Boban, Head of Footbal dell'Uefa, ha parlato del mondo dei procuratori e degli agenti che sta diventando, all'interno del mercato sempre più centrale. Queste le sue parole a Sportweek: "Il calcio è cambiato e agenti e mediatori servono. Detto ciò, alcune sproporzioni sono inaccettabili e le regole andrebbero rispettate. Fifa e Uefa non riescono a controllare tutto. Se agenti e mediatori stanno proliferando però la responsabilità non è la loro, ma dei dirigenti dei club che lo hanno permesso. Io non accuso gli agenti, ma il sistema calcistico. Va trovata una via migliore per proteggere il sistema calcio. Ammetto che certi personaggi sono diventati dei vampiri e servirebbero regole e controlli più severi".