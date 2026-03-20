TMW Boca Juniors, Aranda può sbarcare in Italia in estate: ci sono già due ipotesi

Il giovane talento che ha cambiato il Boca Juniors. In Argentina sono già pazzi di Tomas Aranda, il centrocampista offensivo, trequartista classe 2007, diventato titolare nella formazione Xeneizes. E' uno dei migliori prospetti del club di Buenos Aires: gioca dietro la punta, da esterno offensivo mancino, potenzialmente può anche agire da mezzala di grande spinta alla Joelinton al Newcastle. Per adesso, però, è certamente un giocatore che può essere considerato uno che possa agire nelle mattonelle di Nico Paz.

E non è un caso che in Argentina, nelle stanze del mercato, c'è chi lo consideri un giocatore che potrebbe anche prendere il posto del giocatore del Como, destinato a tornare in estate al Real Madrid, con Aranda che potrebbe fare così il vice Martin Baturina. Più discussioni da salotti di mercato che notizie, per adesso, semmai è il Parma la squadra che in Italia lo ha visionato e seguito con attenzione. Il minutaggio che Aranda, che ha Riquelme come icona, sta conquistando nella formazione del Boca Juniors, ha però una controindicazione. Ogni apparizione, soprattutto del livello delle ultime (su tutte quella col Lanus) fa aumentare il prezzo del giocatore.

Il suo primo estimatore? Leandro Paredes. Certo, giocare dalla prossima stagione con Paulo Dybala potrebbe essere un sogno tale per il ragazzo da convincerlo a restare un'altra stagione. Ma il mercato ha logiche e leggi diverse. E con mezza Europa sulle sue tracce, Aranda sarà certamente un protagonista del mercato...