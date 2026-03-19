Podcast TMW I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia

Boca Juniors e River Plate. Ovvero due delle più grandi e titolate formazioni del Mondo, tornano a far parlare di sè anche in chiave calciomercato per quanto riguarda l'Italia. E lo fanno per due talenti per i quali (alleluja!) sembra che vogliano muoversi in anticipo rispetto alla concorrenza di mezza Europa. Riusciranno le grandi della Serie A ad anticipare tutti sul tempo per Tomas Aranda e per Ian Subiabre?

Ne parliamo oggi nel Podcast di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Intanto Valentin Carboni viaggia verso la conferma in Argentina: tutto sul summit tra Diego Milito e Beppe Marotta

Nei giorni scorsi l'Inter ha ricevuto la visita di Diego Milito. Oltre ad essere un grande ex dei nerazzurri, il Principe è l'attuale presidente del Racing Club de Avellaneda, squadra in cui è attualmente in prestito il trequartista Valentin Carboni.Oltre alla visita di piacere, fanno sapere dall'Argentina, Milito ha sfruttato le ore milanesi anche per un incontro di mercato con Giuseppe Marotta in cui sono stati portati avanti positivamente i contatti per il prolungamento del prestito del giocatore, attualmente alle prese col lungo percorso di recupero dopo il secondo infortunio al legamento crociato del ginocchio. Salvo sorprese, dunque, Valentin Carboni resterà in prestito al Racing Club anche la prossima stagione.