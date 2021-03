Boga ammette: "Frustrante lasciare il Chelsea, ma la scelta migliore. Il Sassuolo è ambizioso"

Jeremie Boga ha rilasciato un'intervista alla BBC, in cui ha parlato della sua vita in neroverde e della voglia di vestire la maglia della nazionale ivoriana: "A Sassuolo sto bene. Fin dal primo momento mi hanno fatto sentire a casa. Ho sempre sentito grande fiducia da parte di tutto l’ambiente e il mio desiderio è solo quello di fare bene, la squadra ha grandi obiettivi. Vi assicuro che è un club molto ambizioso".

L'addio al Chelsea: "Essere di proprietà del Chelsea ed essere ceduto in prestito è stato frustrante, lo ammetto. Però a quel tempo i giovani non avevano grosse opportunità di giocare. Non voglio addossare colpe a nessuno, la scelta di dire addio al Chelsea per trasferirmi al Sassuolo è stata sicuramente la migliore".

Sogno Costa d'Avorio: “Ho sempre desiderato giocare per la Costa d’Avorio. Parlo spesso col nuovo CT e anche con i miei connazionali che giocano in Italia, come Akpa Akpro o Kessié. Col Covid-19 è più difficile vederci ma ci sentiamo ogni tanto tramite messaggi. Sono nato a Marsiglia, sono cresciuto a Londra e ho giocato per la Francia a livello giovanile, è vero. Ma il legame con la Costa d’Avorio è comunque molto forte. La mia famiglia mi ha insegnato a conoscere e ad amare veramente il nostro Paese".