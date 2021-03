Bologna, Bigon e la convocazione di Soriano in Nazionale: "E' una soddisfazione per tutti"

Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Crotone: "La patita sarà quella che più o meno tutti ci aspettiamo. Con un Crotone alla ricerca spasmodica di punti per cercare di restare in Serie A. Da parte nostra ci deve essere la stessa voglia, intensità, aggressività e agonismo per reggere la partita e portare a casa punti".

Orsolini e Soriano in Nazionale?

"Quando c'è un ragazzo italiano dei nostri che va in Nazionale è sempre una soddisfazione per tutti. Oggi abbiamo 12 convocati in Nazionale, è chiaro che poi i viaggi in questo periodo possono comportare qualche problema. I Nazionali però sono un punto di conferma delle doti, delle qualità e di come stanno facendo i ragazzi. E' sempre un bene".

Cosa servirà per blindare Svangberg?

"Gli occhi di molte squadre sono su molti dei nostri ragazzi. Abbiamo tanti giovani talenti e quando uno di questi fa qualcosa di particolare per una partita o due se ne parla di più, poi se ne parla di meno. E' un ragazzo molto giovane, sta trovando la continuità che deve confermare oggi".