Bologna, Bigon: "Errato l'intervento del VAR. Così dovrebbero esserci 10 rossi a partita"

Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ai microfoni di DAZN se la prende con l’intervento del VAR in occasione del rosso di Hickey “L’episodio dell’espulsione è determinante e va chiarito l’intervento del VAR. In molte occasioni non sono intervenuti per falli molto più brutti. L’arbitro e il guardalinee sono a un metro, il Sassuolo non ha protestato e così si falsa solo la gara. Non è un intervento cattivo o violento, non c’è gamba tesa e con questo metro ci sarebbero dieci espulsioni a partita, è sbagliato proprio il modo di intervenire. Noi siamo già stati penalizzati contro l’Udinese, con un fallo di Samir molto più brutto, o la Lazio, dove ci hanno annullato un gol per un fallo veniale. Il VAR va bene, ma solo se utilizzato con giudizio e se interviene per episodi gravi. Se oggi non interveniva nessuno avrebbe detto nulla, neanche nella fila del Sassuolo. In campo non si può protestare perché rischi l’espulsione per questi fatti, tocca sempre venire in tv per far sentire la propria voce. - conclude Bigon - De Zerbi? È un uomo di calcio e molto onesto, apprezzo le sue parole".