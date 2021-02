Bologna, centravanti cercasi: riallacciati i contatti col PAOK per Swiderski

Il Bologna, a caccia di un centravanti, torna a guardare in Grecia. Secondo il Corriere di Bologna, il club felsineo nelle ultime ore avrebbe riallacciato i contatti col PAOK per Karol Swiderski, giovane attaccante polacco da tempo nei pensieri dei rossoblù. Difficoltà sulla formula: il club ellenico non si accontenterebbe più di un riscatto legato alle prestazioni del giocatore (in precedenza si era parlato di 7 gol), ma vorrebbe l’obbligo di riscatto in caso di salvezza del Bologna.