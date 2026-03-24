Bologna, confermate le lesioni muscolari per Odgaard e Pobega: i tempi di recupero
Il Bologna dovrà rinunciare per alcune settimane a due giocatori importanti all'interno delle rotazioni di Vincenzo Italiano. Sia Tommaso Pobega che Jens Odgaard avevano saltato la sfida contro la Lazio per problemi fisici comunicati alla vigilia e nelle ultime ore la società rossoblù ha fatto svolgere ai due giocatori esami strumentali dettagliati per capirne l'entità. Questi i report con i tempi di recupero:
Il report su Pobega
Gli esami cui è stato sottoposto Tommaso Pobega hanno evidenziato una lesione di basso grado dell’ileopsoas di destra, con tempi di recupero di 2-3 settimane.
Il report su Odgaard
Gli esami cui è stato sottoposto Jens Odgaard hanno evidenziato una lieve elongazione del retto femorale sinistro, con tempi di recupero di 2-3 settimane.
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