TMW Bologna, doppia tegola per Italiano: Pobega e Odgaard out contro la Lazio

Doppia tegola in casa Bologna, alla vigilia della gara contro la Lazio di domani al Dall'Ara. Tommaso Pobega e Jens Odgaard non saranno infatti a disposizione di Vincenzo Italiano, a causa rispettivamente di un risentimento muscolare all’ileopsoas destro e alla coscia sinistra.

I due centrocampisti verranno valutati ulteriormente durante la sosta e l'obiettivo del Bologna è quello di riaverli a disposizione per le ultime otto giornate di campionato ma soprattutto per la doppia sfida contro l'Aston Villa nei quarti di finale di Europa League, con le due partite che sono in programma rispettivamente per il 9 e il 16 aprile.