Cosa è mancato al Bologna finora? Pobega: "Ne ragioneremo a fine stagione"

Tommaso Pobega, centrocampista del Bologna, analizza ai microfoni di Sport Mediaset il pareggio per 1-1 con la Roma nell’andata degli ottavi di finale di Europa League: “Siamo riusciti a impostare bene la partita, con un buon approccio. Abbiamo creato qualche buona occasione, con un po’ di precisione in più magari potevamo aumentare il vantaggio. Aver subito quel gol ha rimesso la partita in parità, ma ci eravamo detti che era come se fosse il primo tempo. Ora si gioca il secondo a Roma, lo affronteremo al meglio”.

I tifosi vi hanno sempre sostenuti.

“I tifosi sono sempre stati incredibili, ci spingono sempre e noi cercheremo di mettere sempre in campo la miglior prestazione possibile. A volte ci riesci e altre no, ma il nostro atteggiamento è sempre propositivo. Ci teniamo tanto ai nostri tifosi”.

Cosa vi è mancato in questa stagione per avere sempre questo spirito?

“Sarà una cosa da ragionare a fine stagione, io la cosa che penso è che ci sono ancora partite in campionato importanti da affrontare al meglio. A Roma sarà una battaglia, lo abbiamo visto già stasera. Vediamo di fare queste partite sempre al meglio e poi faremo i conti”.

Questa partita della Roma può avervi tolto un po’ di fiducia?

“Diciamo che più che altro avremmo preferito andare a Roma con un vantaggio, ma andremo a giocarcela e cercheremo di vincere”.