Bologna, da Skorupski a Skov Olsen: tutti i convocati dei Felsinei a Euro 2020

Sono tre i convocati del Bologna di Sinisa Mihajlovic per il prossimo Europeo al via la prossima settimana. Lukasz Skorupski è stato chiamato dalla Polonia come alternativa allo juventino Szczesny, mentre Mattias Svanberg difenderà i colori della Svezia così come Andreas Skov Olsen rientra nel novero degli attaccanti della Danimarca.