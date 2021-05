Bologna, dal mercato in uscita serviranno 30-40 milioni. Tomiyasu in bilico

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Bologna vorrebbe provare a trattenere Tomiyasu in vista della prossima stagione ma dipenderà tutto dalle offerte che arriveranno nelle prossime settimane. Il club ha bisogno di reperire dal mercato in uscita almeno 30-40 milioni di euro per poter poi fare mercato in entrata considerando anche che circa 20 milioni serviranno per riscattare Barrow e Soumaoro.