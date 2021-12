Bologna, De Silvestri: "Siamo delusi. Dobbiamo rimanere concentrati sul nostro obiettivo"

vedi letture

Lorenzo De Silvestri, difensore del Bologna, ha parlato a Sky Sport al termine del ko contro il Torino: "Il mister è stato chiaro con noi e anche noi siamo delusi del risultato. Speravamo in una prestazione migliore, non ci siamo riusciti anche per merito del Torino. Alla fine abbiamo cercato di recuperarla ma non ce l'abbiamo fatta".

Come mai sembra che vi manchi sempre l'ultimo step per consacrarvi?

"Non è facile. Ci vogliono uomini forti, episodi che ti girano bene, costanza e il crederci. Prima della Fiorentina avevamo fatto 5 vittorie in sei partite, poi abbiamo perso due partite con un gol di scarto. Noi sappiamo qual è il nostro obiettivo, ovvero la parte sinistra della classifica, e dobbiamo rimanere concentrati su questo, poi tutto ciò che viene in più è tanto di guadagnato".