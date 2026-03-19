Bologna, Di Vaio: "Bellissimo viaggio, vogliamo rivivere le emozioni di un anno fa"

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma: "C'è ambizione da parte nostra, l'Europa League è un bellissimo viaggio con tappe importantissime come quella di stasera. Per noi è un motivo di crescita, dobbiamo affrontare al massimo questa esperienza incredibile come abbiamo fatto una settimana fa".

All'Olimpico avete vinto la Coppa Italia...

"Sappiamo che è una partita completamente diversa, abbiamo ricordi meravigliosi e speriamo di riviverli stasera".

Bernardeschi può fare la differenza?

"Lui ha un'esperienza con la Juventus in questo tipo di partite, nelle quali ha fatto molto bene, e quindi può trascinare i compagni nei momenti delicati della gara. Chi l'ha giocata, come lui e Freuler, possono aiutare i ragazzi più giovani a gestire le pressioni. La Roma è una squadra forte".

Come ci si approccia a queste partite?

"Vorresti giocarle, quando le hai vissute dentro al campo è un'altra cosa. Da fuori le prepari in maniera diversa e ti affidi ai tuoi giocatori, sperando che possano fare una grande gara".