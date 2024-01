Ufficiale Bologna, doppia cessione al Montreal. Via il portiere Breza e il difensore Sosa

Come anticipato nei giorni scorsi dalla nostra redazione, Sebastian Breza (25) è tornato a vestire la maglia del Montreal, dopo la parentesi nel 2021 in prestito dal Bologna. Questa volta il trasferimento è a titolo definitivo, con il portiere di nascita canadese e passaporto norvegese che ha firmato un contratto biennale con opzione per ulteriori due anni.

L'altro club del patron Saputo si assicura temporaneamente Joaquin Sosa (22). Il difensore uruguaiano giocherà in MLS per questa stagione.