Bologna, entro il weekend è attesa la fumata bianca per Arnautovic

vedi letture

Entro il fine settimana Marko Arnautovic sarà virtualmente un nuovo giocatore del Bologna. L'attaccante, già in vacanza dopo l'eliminazione dell'Austria dall'Europeo per mano italiana, aspetta con ansia l'esito dell'ultimo confronto previsto ad ore tra il fratello/agente e lo Shanghai. I cinesi non vogliono pagare la buonuscita visto che già lo faranno partire gratuitamente nonostante i 25 milioni versati due anni fa per il suo cartellino, ed è su questo punto che verte l'ultima parte della trattativa. I rossoblu sono convinti di aver tutto pronto per arrivare alla firma e al 99,9%, l'attaccante che tanto filo da torcere ha dato a Mancini, sarà presto a disposizione di Mihajlovic. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.