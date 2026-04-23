Bologna, Heggem lo 'sponsor' di Helland: "Ottimo colpo, avrà un grande futuro"
TUTTO mercato WEB
Nel corso della lunga intervista concessa a zerocinquantuno.it, il difensore norvegese del Bologna Torbjørn Heggem ha parlato anche del suo connazionale e compagno di reparto Eivind Helland, che ha recentemente debuttato in Serie A contro la Juventus.
"La società ha fatto un’ottima mossa investendo su di lui, mi risulta che ci fosse diversi altri club interessati ma il Bologna è arrivato prima. Eivind è giovane e deve ancora imparare tanto ma ha la giusta mentalità e disponibilità, oltre a doti fisiche notevoli perché è roccioso ma nel contempo molto veloce. Il potenziale non può che essere alto, se continuerà a lavorare sodo come sta facendo avrà un grande futuro".
Altre notizie Serie A
Live TMWAtalanta, Luca Percassi: "Errore il goal annullato a Ederson. Lazio? Ferita aperta dal 2019"
Editoriale di Marco Conterio Il più grande disastro del calcio mondiale: il Chelsea è l'esempio di come non gestire un club. 1,7 miliardi spesi sul mercato, l'ennesimo esonero e tanti talenti gettati al vento
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
La finale di Coppa Italia sarà solo il primo atto. Inter-Lazio sarà (a breve) anche la finale di Supercoppa
Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
"Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile