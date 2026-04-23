Bologna, Heggem lo 'sponsor' di Helland: "Ottimo colpo, avrà un grande futuro"

Nel corso della lunga intervista concessa a zerocinquantuno.it, il difensore norvegese del Bologna Torbjørn Heggem ha parlato anche del suo connazionale e compagno di reparto Eivind Helland, che ha recentemente debuttato in Serie A contro la Juventus.

"La società ha fatto un’ottima mossa investendo su di lui, mi risulta che ci fosse diversi altri club interessati ma il Bologna è arrivato prima. Eivind è giovane e deve ancora imparare tanto ma ha la giusta mentalità e disponibilità, oltre a doti fisiche notevoli perché è roccioso ma nel contempo molto veloce. Il potenziale non può che essere alto, se continuerà a lavorare sodo come sta facendo avrà un grande futuro".