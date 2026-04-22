Heggem: "Bologna la scelta giusta per la mia carriera. Italiano esigente e meticoloso"

Nel corso della lunga intervista concessa a zerocinquantuno.it, il difensore del Bologna Torbjørn Heggem, ha parlato della sua prima stagione in Italia, affermando di essere soddisfatto del suo rendimento: "Complessivamente sì, anche se appunto ho iniziato molto bene giocando tanto e poi ho avuto un po’ di alti e bassi, coi fastidi all’anca che mi hanno condizionato. Ho lavorato sodo per tornare in forma e riprendermi il posto in squadra, e adesso posso finalmente dire che non sento più dolore e sono tornato al 100%: voglio fare del mio meglio per aiutare i compagni in questo rush finale".

Heggem parla così del Bologna e di cosa lo ha colpito.

"Fin dai primi giorni l’organizzazione e l’accoglienza: qui non manca davvero nulla, si respira un clima familiare e tutti cercano di facilitare l’inserimento dei nuovi, specie per quanto riguarda noi ragazzi stranieri. A quasi un anno di distanza sono convinto di aver fatto la scelta giusta per la mia crescita e la mia carriera, indossare la maglia del Bologna è una grossa responsabilità ma nel contempo è molto appagante".

Heggem parla anche del suo rapporto con Vincenzo Italiano.

"Avevo visto qualche partita del Bologna e il gioco mi era piaciuto, pensavo fosse adatto a me. Una volta arrivato qui ho trovato un allenatore molto appassionato, meticoloso ed esigente, specie con noi difensori, e credo che il lavoro svolto con lui stia favorendo il mio sviluppo come calciatore".

Quali sono i tuoi pregi e dove puoi migliorare?

"Preferisco concentrarmi su ciò che devo perfezionare, in primis quando ho il pallone tra i piedi, come trovare soluzioni di passaggio valide e aumentare la qualità del gesto tecnico. Mi piacerebbe fare di più anche in termini offensivi, specie sui calci piazzati, e appunto diventare più scaltro nella fase difensiva uomo contro uomo, essendo qualcosa che mi piace ma a cui non ero abituato".