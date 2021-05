Bologna, il bilancio di Mihajlovic: "La mia malattia e tante rogne, i ragazzi sono stati bravi"

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Genoa, facendo anche un bilancio della sua avventura sulla panchina rossoblù: "Nel primo anno ci siamo salvati ed è stato un mezzo miracolo. Il secondo anno per me è stato bruttissimo per la malattia, ma i ragazzi sono stati bravissimi. Quest'anno, con tutto quello che è successo, siamo stati molto bravi. Sono stati anni particolari, non ci siamo mai annoiati. Abbiamo avuto tante rogne, magari più di altre squadre, ma siamo stati davvero bravi".

