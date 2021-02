Bologna, il nuovo acquisto Antov: "De Ligt-Juventus dimostra che i sogni possono avverarsi"

Intervenuto in conferenza stampa per la sua presentazione ufficiale, il giovane difensore del Bologna Valentin Antov ha confessato di voler ripercorrere le orme di De Ligt in Serie A: "Non ho un idolo particolare a cui mi ispiro, ho ancora molto da imparare e credo che qui a Bologna potrò confrontarmi con calciatori di livello superiore. In Serie A uno che merita grande attenzione è sicuramente Matthijs De Ligt, è giovane e viene da un altro Paese proprio come me. Sebbene ci siano delle differenze tra noi penso ugualmente di poter apprendere tanto, ora posso vederlo giocare e questa è una grande motivazione per un ragazzo come me. Significa che i sogni possono avverarsi", le sue parole sul centrale juventino.