Live TMW Bologna, Italiano: "Mie dichiarazioni strumentalizzate. La gente inizia a pretendere"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Bologna contro la Roma nella trentaquattresima giornata della Serie A 2025/26 (0-2 il risultato finale firmato dalle reti di Malen e El Aynaoui), è intervenuto Vincenzo Italiano. Il tecnico rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

20.36 - Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Qual è il suo stato d'animo?

"Sono arrabbiato per il risultato perché l'avevamo preparata bene. Purtroppo facciamo degli errori che come sempre ci complicano le gare. Nella reazione non siamo riusciti a buttarla dentro e abbiamo colpito l'ennesimo legno della stagione. Sono dispiaciuto anche per il clima dello stadio a fine gara. Mi auguro di uscire dal Dall'Ara con un modo differente la prossima settimana. Stiamo deludendo e sono estremamente dispiaciuto".

Ha già parlato con la società del suo futuro?

"Non ci siamo mai trovati e non abbiamo mai discusso. Mi dispiace che tutta la settimana si sia parlato delle mie dichiarazioni, sono state strumentalizzate. Se mi conosceste un minimo sapreste benissimo che non sono il tipo che molla a cinque giornate dal termine della stagione. Quel chiacchiericcio ha creato questo clima allo stadio e mi dispiace. Scrivete che ho appuntamenti con la società per discutere del futuro ma non è vero, sto solo pensando ad aggiungere più punti possibili alla classifica per salvaguardare l'ottavo posto".

Come stanno Lykogiannis ed Helland?

"Helland non giocando da tanto non ha ancora i 900 minuti nelle gambe ma mi sta piacendo, è un ragazzo sveglio. Lykogiannis non è al massimo ed ha bisogno di spingere per tornare ad una condizione che gli permetta di fare prestazioni".

Qual è stata l'ultima volta che ha giocato una difesa a 3?

"Oggi non era una vera e propria difesa a 3. Lucumì doveva giocare in una zona diversa del campo perché non doveva farsi assorbire dal centrocampo della Roma e doveva toccare molti palloni. La trovo una soluzione interessante che potremmo riproporre. Forse è la seconda volta con una difesa a 3 da quando alleno, ma ai ragazzi non è dispiaciuta".

Ci sarà qualche occasione per Pessina e Castaldo nel finale di stagione?

"Pessina ha un grande futuro. Lo abbiamo voluto noi in prima squadra ed è un patrimonio. Castaldo ha qualità, ma è solo un aggregato e crescerà allenandosi con la prima squadra. Oggi Odgaard mi è piaciuto moltissimo da centravanti".

Lei è carico per ricominciare il prossimo anno con il Bologna?

"Non capisco perché queste domande sul mio futuro. Prima di concludere la nostra avventura in Europa avevate scritto che la squadra si era ritrovata, ma io non l'avevo persa. Dopo gli ultimi risultati sono venute fuori discussioni ma non la vedo così tragica. Ne parleremo tutti insieme a fine stagione. Quando si lavora con persone come Sartori, Di Vaio e Fenucci è tutto più semplice. Leggo di date fissate e di summit n vista ma non è così. Comunque un incontro ci sarà. La gente ora inizia a pretendere che si alzi l'asticella, ma bisogna capire cosa si vuol fare per proseguire in maniera importante".

20.47 - Termina la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.