Chivu e i dubbi prima di dire sì all'Inter: "Mi sono fatto queste domande..."

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato al Corriere dello Sport in una intervista che sarà pubblicata domani. Intanto, tramite i canali social, emerge un estratto in cui il tecnico rumeno ha parlato dei suoi dubbi all'inizio dell'esperienza nerazzurra:

"Non faccio il figo, all'inizio la domanda era: sono in grado? Sono in grado di portare a buon fine e di ripagare la fiducia? Sono in grado di gestire una determinata tipologia di giocatori? Un conto è allenare dei giovani che hanno voglia di imparare, un altro dei giocatori già evoluti, è difficile entrare nelle loro teste e dirgli cosa fare. Serve sensibilità e non sapevo se ne ero in grado. Avevo allenato i giovani ed il Parma dove i ragazzi sono stati meravigliosi, ma non l'Inter. Anche per le pressioni che vengono da fuori, per quello che si crea intorno a questa squadra dopo un pareggio o una sconfitta. E' stressante perché devi gestire un po' tutto".