Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali: Muriqi al posto di Immobile, ok Milinkovic-Savic e Soumaoro

vedi letture

La domenica della 7^ giornata di Serie A si apre con la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Lazio (fischio d'inizio ore 12.30). Senza Immobile, Sarri sceglie Muriqi nel tridente con Felipe Anderson e Pedro. Mihajlovic si affida invece a Barrow e Soriano in supporto di Arnautovic. Da segnalare la presenza nella difesa rossoblù di Soumaoro, tornato a disposizione in quanto "falso positivo", mentre Milinkovic-Savic scende in campo dal 1' dopo le noie muscolari accusate nei giorni scorsi.

Ecco le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio:

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Medel, Soumaoro, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro. All. Sarri