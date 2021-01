Bologna, Mihajlovic: "A Firenze ho visto per la prima volta il Dominguez che abbiamo preso"

vedi letture

Carota e bastone. Sinisa Mihajlovic li usa entrambi per il suo Bologna e per alcuni protagonisti nello specifico, alla vigilia della gara contro l’Udinese: “Non ci sarà Dominguez perché è squalificato: mi dispiace perché a Firenze ho visto per la prima volta il ragazzo che abbiamo preso. Ha fatto la sua miglior partita da quando è a Bologna. Un altro che si sta comportando bene è Paz che fino ad ora ha avuto poche opportunità ma si è sempre allenato bene, e quando ha avuto le sue opportunità ha messo in campo qualità: mi sto ricredendo su di lui. Ha i suoi pregi e i suoi difetti ma è un giocatore affidabile. Sono contento anche per Dijks e Skov Olsen che si stanno riprendendo".

Qui tutte le parole di Mihajlovic.