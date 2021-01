Bologna, Mihajlovic: "Sconfitta immeritata. Il Milan andava su Ibra, abbiamo giocato meglio noi"

A margine della sconfitta interna contro il Milan, Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le dichiarazioni del tecnico rossoblù.

Cos'è mancato oggi?

"Abbiamo creato diverse occasioni, Donnarumma è stato bravo e ci abbiamo creduto fino alla fine. Non credo sia una sconfitta meritata: loro sono più forti di noi e va bene, ma noi abbiamo giocato meglio di loro. Hanno avuto due rigori, non so se ci fossero: loro hanno giocato palla lunga su Ibra e noi abbiamo creato le nostre occasioni. Ci fosse stato Ibra dalla parte nostra sarebbe finita tre a zero per noi".

Cosa deve dire in questi casi ai suoi ragazzi?

"Devono essere orgogliosi della partita che abbiamo fatto. La nostra identità ormai l'abbiamo, la prestazione la facciamo sempre, dobbiamo solo vedere se è una prestazione vincente. Dobbiamo lavorare sui dettagli, una delle cose da migliorare è la cattiveria sotto porta. Quando in venticinque minuti hai tre o quattro occasioni e non fai gol poi è normale che una squadra più forte ti punisca".