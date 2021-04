Bologna, Mihajlovic: "Skov Olsen si è svegliato. Come il Marchese del Grillo di Alberto Sordi"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato anche di Skov Olsen: "Si è svegliato! Come il Marchese del Grillo di Alberto Sordi. Vediamo se rimane sveglio anche domani, spero non vada in letargo. Quando fa gol lui è perfetto, così come se difende. Lui è perfetto quando fa quello che dico io, come tutti. Vediamo se giocherà domani, lo valuteremo oggi visto che è il primo allenamento dopo la nazionale. Orsolini si è allenato bene e per me entrambi sono due titolari. Comunque chiunque giocherà poi sarà cambiato con l’altro. Siamo coperti in quel ruolo”.