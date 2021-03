Bologna, occhi in casa Inter: Agoume e Pirola nel mirino dei rossoblù

Fari in casa Inter per il mercato del Bologna. Secondo quanto riferito da FcInterNews, i rossoblù hanno puntato Lucien Agoumé e Lorenzo Pirola. Il primo è attualmente in prestito allo Spezia, il secondo al Monza: con la stessa formula, i due giovani potrebbero approdare all’ombra delle Due Torri. Nel caso di Pirola, molto dipenderà dai brianzoli: in caso di promozione di Serie A, il Monza vorrebbe infatti riscattare il 2002 e Berlusconi sarebbe pronto a mettere sul piatto 10 milioni di euro.