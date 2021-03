Bologna, occhi puntati in casa Auxerre. Piace il giovane attaccante Sinayoko

Il Bologna continua a guardare in Francia per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da France Football il club felsineo avrebbe messo nel mirino l’attaccante Lassine Sinayoko, classe ‘99, dell’Auxerre. Il calciatore si è messo in evidenza con la squadra B del club transalpino segnando sei reti, con due assist, in nove presenze prima della sospensione del torneo (il Championat National 2, quarto livello del calcio del paese). Prestazioni che hanno attirato l’attenzione degli osservatori rossoblù. Sinayoko è legato all’Auxerre fino al 2022 e, se non dovesse arrivare il rinnovo, potrebbe essere ceduto nella prossima finestra di mercato.