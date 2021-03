Bologna, Palacio ancora importante per il club ma il rinnovo verrà deciso solo a fine stagione

Rodrigo Palacio deciderà il proprio futuro solo a fine stagione. È già in parola con Sabatini e il club gli ha già fatto capire che lo reputa ancora importante in vista della prossima stagione. L'ingaggio non sarà un problema, tutto dipenderà dalla decisione del Trenza, come successo anche l'anno scorso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.