Bologna, possibile addio a fine stagione di Da Costa: deciderà lui se rinnovare o partire

Il futuro di Angelo Da Costa al Bologna è in bilico. Non tanto per la volontà del club, visto che fosse per la società il portiere firmerebbe un contratto a vita, ma per le ambizioni dello stesso estremo difensore, visto che a 37 anni potrebbe volere la sua ultima chance di tornare titolare. In questa stagione Da Costa è scivolato nelle gerarchie, da secondo a terzo, visto che Mihajlovic ha puntato su Ravaglia, e per questo motivo non è da escludere un suo addio, senza rinnovo, al termine della stagione. A riportarlo è Il Resto del Carlino.