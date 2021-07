Bologna, Ravaglia bloccato in attesa del sostituto. Le piste Bardi e Sepe non decollano

Fino ad alcuni giorni fa la trattativa tra Bologna e Frosinone per lo scambio tra Federico Ravaglia-Francesco Bardi sembrava vicina alla chiusura. Ad oggi, invece, l’affare risulta bloccato dato il mancato accordo tra i rossoblù e il portiere della squadra ciociara. Per approdare in rossoblù - scrive Il Resto del Carlino - il portiere classe '92 chiede un biennale, aspetto che la dirigenza felsinea non sembra intenzionata ad offrire. Per questo motivo, Sabatini e Bigon si sono indirizzati su Luigi Sepe, sul quale però è forte l’interesse del Genoa. Al momento dunque, il Bologna ha bloccato la partenza di Ravaglia.