Bologna, scatto per Andonov. Nei prossimi giorni il club proverà a chiudere col Levski

vedi letture

Secondo quanto riferito da Novsport.com il Bologna nei prossimi giorni farà un tentativo per portare in Italia il giovane portiere Ivan Andonov del Levski Sofia. Il classe 2003, che ha un altro anno di contratto con il club della capitale bulgara, piace anche alla Fiorentina, ma nelle ultime ore il Bologna avrebbe fatto passi in avanti e sarebbe pronto a presentare un'offerta al Levski per assicurarsi le prestazioni del talentuoso estremo difensore.